Kuşadası Belediyesi eski Başkanı M. Esat Altungün, CHP'den istifa etti

Esat Altungün, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti.

1978 yılından beri 40 yıldır CHP'nin üyesi olan, ilçe başkanlığı ve bir dönem meclis üyeliği de yapan M. Esat Altungün, 2009-2014 yılları arasında da 5 yıl süreyle Kuşadası Belediye Başkanlığı görevinde bulunmuştu.

Sadece Kuşadası değil, Aydın siyasetinin de önemli isimleri arasında yer alan eski Kuşadası Belediye Başkanı M. Esat Altungün, bugün eşi Sebahat Altungün ve kardeşi Erkin Altungün ile notere giderek, CHP'den istifa ettiğine dair dilekçeleri CHP ilçe başkanlığına gönderdi.

Altungün, Kuşadası ve Aydın gündeminde şok etkisi yapan istifa dilekçesinde şu görüşlere yer verdi: “ 1978 yılında Gençlik Kollarına üye olarak aktif siyasete başladım. 40 yıl boyunca ilçe başkanlığından, meclis üyeliğine ve devamında tırnaklarımızla kazıyarak sizlerin teveccühü ile Kuşadası Belediye Başkanlığı'na seçildim. Partimizin 10 yıllık muhalefetini sonlandırdığımız ve alnımızın akıyla kazandığımız Kuşadası'nda oy oranını yüzde 36'lardan yüzde 60'lara taşıdığımız CHP'de bugün; bizlerin halkımıza hizmet edebilme amacımıza engel olunacağına kanaat getirmiş bulunmaktayım. Siyaset yapmaktaki ana amacım olan halkıma ve hemşerilerime hizmet etme ülküsünün partimizde hayata geçirilmesinin imkânsızlığını görüyorum. Belediye Başkanlığı dönemimde dahi FETÖ'nün tüm baskı ve şantajlarına rağmen hizmet etmekten, Kuşadası için üretmekten hiç vazgeçmedim. Bugün de vazgeçmiyorum. Sadece bizlere ilişkin 2014 Yerel Seçimler sürecinde başlayan ve bugüne kadar anlamsızca ve seviyesizce gerçekleştirilen imha planının paydaşlarıyla 2014 yılında yaşadığımız acı tecrübeleri de göz önüne alarak yan yana olamayacağımı sizlerle paylaşmak istiyorum.40 yılın emeği ve inancını geleceğe taşımak arzusuyla partimden istifa ediyorum. Ortak paydamız olan değerlerimiz doğrultusunda topluma hizmet etmeye devam edeceğimi kamuoyuna saygıyla duyuruyorum. Bu meşakkatli ve zorlu süreç içerisinde üzerimde hakkı ve emeği olan tüm dostlarımın haklarını helal etmesini istiyor, benden kaynaklanan tüm haklarımı da helal ettiğimi tüm kalbimle ve içtenliğimle belirtiyorum”