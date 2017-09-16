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16 Eylül 2017 18:22

Kuşadası Belediyesi iki yeni parkın yapımına başladı

Son 3 yıllık dönemde ilçeye 23 yeni park alanı kazandıran Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Kadınlar Denizi ve Hacıfeyzullah mahallelerinde 2 yeni parkın yapımına başladı.

Kuşadası Belediyesi iki yeni parkın yapımına başladı

16 Eylül 2017 18:22


Kadınlar Denizi Mahallesi Aksoy ve Çimtur Siteleri arasında bulunan 2340 metrekarelik alanda yapımına başlanan parkta zemin düzenleme ve hafriyat çalışması aralıksız sürüyor. Yeni parkın içerisinde çocuk oyun ve jimnastik aletleri alanı, oturma bankları, aydınlatma, otomatik sulama sistemi ve yürüyüş yolları yer alacak.


Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Hacıfeyzullah Mahallesi Bel-Kent Ortaokulu yanında bulunan 1485 metrekarelik alanda yapımına başlanan parkta ise budama, yabani ot temizliği, çapalama ve zemin düzenleme çalışmaları devam ediyor. Parkta oturma bankları, aydınlatma sistemi ve yürüyüş yolları bulunacak.




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