Kuşadası Belediyesi ilçe protokolünü buluşturdu

Kahvaltıya Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Cumhuriyet Başsavcısı Çağrı Gir, ADÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Tanrısevdi, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy, Kuşadası İlçe Jandarma Komutanı Murat Şahin, Sahil Güvenlik Komutanı Muhittin Güneş Onay, KUTO Başkanı Serdar Akdoğan, Kuşadası Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ahmet Çalım, Kuşadası Şoförler ve Otomobilcileri Odası Başkanı Hüsnü Öten, TÜRSAB Kuşadası Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Gökhan Aydın, KODER Başkanı Tacettin Özden ile diğer protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Kaymakam Yücel, her ay düzenlenecek benzer toplantılarla protokol üyelerini bir araya getirmek istediklerini belirterek, hep birlikte daha güzel bir Kuşadası için çalışmak gerektiğini ifade etti. Protokol üyelerinden vatandaşları, geri dönüşüm ve enerji tasarrufu konularında bilinçlendirmelerini isteyen Kaymakam Yücel, Kuşadası Belediyesi'ne kahvaltıya yaptıkları ev sahipliğinden dolayı teşekkür etti.