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Kuşadası Belediyesi kadın ve yetişkin tiyatrosu seçmeleri tamamlandı

Kuşadası Belediyesi Kadın ve Yetişkin Tiyatroları yeni dönem kursiyer seçmeleri yapıldı.

Erkan Yücel Sahnesi'nde yapılan seçmelerde kursiyer olmak isteyen adaylar, jüri karşısında yeteneklerini sergiledi.


Kuşadası Belediyesi tarafından yetenekli oyuncular yetiştirmek amacıyla kurulan Kadın ve Yetişkin Tiyatroları için başvuruların tamamlanmasının ardından kursiyer seçmeleri yapıldı. 100'ün üzerinde başvurunun yapıldığı seçmelerde adaylar doğaçlama, oyunculuk, ses, beden ve dans kategorilerinde yeteneklerini sergiledi. Kuşadası Belediyesi Çocuk Tiyatrosu için seçmeler 13 Ekim Cumartesi, Gençlik Tiyatrosu içinse 14 Ekim Pazar günü Erkan Yücel Sahnesi'nde yapılacak.

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