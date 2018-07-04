Kuşadası Belediyesi ‘Kervansaray Kent Müzesi’ projesini tanıttı

Toplantıda Tarihi Kentler Birliği Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen ve ekibinin katkılarıyla hazırlanan “Kuşadası Kervansaray Kent Müzesi” projesinin detayları aktarıldı.

Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı başkanlığında Kervansaray’da düzenlenen toplantıya Belediye Başkan Yardımcıları Dr. Ayşe Şerifoğlu, Muzaffer Eryiğit, Tufan Asrav, Yusuf Atak, Belediye Meclis Üyeleri, ADÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Tanrısevdi, Kadıkalesi Kazı Başkanı Ege Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Mercangöz, ADÜ Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Gül Erbay, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Öğretim Üyesi Dr. Rabia Uçkun ile Dr. Pınar Fedakar, Aydın Müze Müdürü Yılmaz Akkan, Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan, Kuşadası Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ahmet Çalım, KODER Başkan Yardımcısı Rıza Esen, TÜRSAB Bölgesel Yönetim Kurulu Üyesi Osman Emre Sayın, SETUR Marina Müdürü Çağlar Altuntaş, KEGEV Yönetim Kurulu Başkanı Şefik Sözer ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Başkan Kayalı, Kuşadası’nın ilk çağlardan bu yana ev sahipliği yaptığı medeniyetlerin kültür birikimiyle bir dünya mirası coğrafyası olduğunu belirterek “Kuşadası kazanacağı bu müze ile kimlik mirasını dünden bugüne, bugünden de yarına taşıyacak bir aktarım köprüsü inşa etmiş olacak. Tarihinin her dönemini ve her kesitini canlandıran ve güncel yaşamla buluşturacak olan böyle bir müzeyi Kuşadası’na kazandıracak olmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Kuşadası Kent Müzesi’nin farklı, şaşırtan, hayran bırakan, eğlenceli ve ilgi uyandıran bir içerik taşıması için çalıştık” dedi.

Kervansaray Kent Müzesi’nin “Kuşadası’nın dününü, bugünü ve yarını ile harmanlayacak, içeriği ile zengin, tasarımı ile kimlikli bir müze” olacağını belirterek şöyle dedi: “Kervansaray’ın tarihi ve kültürel bütünlüğünü ve atmosferini bozmadan yaşama geçirmek istediğimiz müzemizde kültürel zenginliklerimizi sunarken modern müzecilik tekniklerini de kentimizle ve ziyaretçilerimizle buluşturmuş olacağız. Son sunum teknolojilerini barındıran müze tasarımlarımız ile günümüz neslinin dünyasına ve algısına uygun çözümler geliştirerek interaktif iletişimle aidiyet duygusunu pekiştireceğiz. Günümüzde müzelerin amacı sadece kültürel ve tarihi mirası korumak, saklamak ve sergilemek değildir. Müzeler gelişen ve değişen çevrede ayakta kalabilmek için yeni yöntem ve teknikler uygulamak durumundadır. Sahneleme alanları ile düne pencere açarak müze alanları ziyaretçisini zaman yolculuğuna çıkaracak. Mekan, manken, ışık, ses ve grafik tasarımının kaynaşması ile geçmişe açılan birer pencere oyan canlandırma kesitleri, ziyaretçilerin belirli bir hikayenin merkezine yönelmesini sağlayacak. Kentimizin yaşam kültürünü tüm renkleriyle yansıtan müzemiz için tasarım çalışmalarında son aşamaya geldik. Kent müzemizin, kent yaşam kültürümüzü tüm renkleriyle yansıtacak bir bellek olması için çalışıyoruz.”

Kayalı’nın ardından konuşan Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nden Prof. Dr. Zeynep Mercangöz, Kuşadası Kervansaray Kent Müzesi Projesi’nin desteklenmesi gereken bir proje olduğunu belirterek kültür ve sanatla alakalı herkesin fikirleriyle projeyi güçlendirmesi gerektiğini ifade etti. Tarihi Kervansaray’da kurulacak olan Kent Müzesi’nin yaşayan ve tarihi yaşatan bir müze olacağının altını çizen Prof. Dr. Mercangöz, Kuşadası Belediyesi’ni çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Aydın Müze Müdürü Yılmaz Akkan, Kervansaray’ın geç de olsa kent kimliğine katkı sağlayacak biçimde Kuşadası turizmine kazandırılacak olmasının çok önemli olduğunu belirterek Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kent müzelerinin belediyeler tarafından yapılmasını desteklediğini ifade etti.

Kuşadası Kervansaray Kent Müzesi ile ilgili olarak yapılan tanıtımın ardından toplantıya katılan sivil toplum örgütlerinin temsilcileri proje ile ilgili görüş ve önerilerini dile getirdi. Başkan Kayalı, önerilere açık olduklarını belirterek projelendirme çalışmasının Temmuz ayı sonunda son şeklini alacağını söyledi.