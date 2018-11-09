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Kuşadası Belediyesi Oda Orkestrası, Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirecek

Kuşadası Belediyesi Oda Orkestrası, yılın son konserini Gazi Mustafa Kemal Atatürk anısına 10 Kasım’da verecek.

Kuşadası Belediyesi Oda Orkestrası, yılın son konserini Gazi Mustafa Kemal Atatürk anısına 10 Kasım'da verecek.


Atatürk'ü Anma Konseri'nde, Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirilecek. 2018 yılı boyunca verdiği birbirinden güzel konserlerle Kuşadalı sanatseverlerle buluşan Kuşadası Belediyesi Oda Orkestrası, sezona Atatürk'ü Anma Konseri ile veda edecek.


Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 80'inci yılı nedeniyle 10 Kasım'da saat 20.00'da Kervansaray'da şef Hakkı Öztürk yönetiminde düzenlenecek olan konserde Oda Orkestrası'na ünlü kanun solisti Tahir Aydoğdu ve solist Hülya Aydoğdu eşlik edecek.

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