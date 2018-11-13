Kuşadası Belediyesi sağlıklı beslenme okulu açılıyor

Geçtiğimiz yıllarda düzenlediği çeşitli sağlık seminerleri ile vatandaşları sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirme çalışması yürüten Kuşadası Belediyesi, Tarihi Kuşadası Limanı ve Kültürel Rotalar Projesi kapsamında restore ederek açılışını yaptığı Ege Mutfağı Evi'nde, Kuşadası Belediyesi'nde görevli Uzman Diyetisyen Aysen Arıcan Öz eğitmenliğinde “Sağlıklı Beslenme Okulu” açıyor.

Obezite başta olmak üzere bilinçsiz beslenmeye bağlı kronik hastalıkların önlenmesi ve daha sağlıklı nesiller için toplumu bilinçlendirme hedefi ile yaşama geçirilen Sağlıklı Beslenme Okulu, haftada bir saat olmak üzere birer aylık periyotlar halinde düzenlenecek. Sağlıklı beslenme, yiyecek grupları ve alternatif besinler, kronik hastalıklardan korunmak için doğru beslenme, yiyecekleri satın alma, hazırlama, saklama, pişirme yöntemleri, doğru bilinen diyet yanlışları, sağlıklı zayıflamanın püf noktaları gibi başlıkları kapsayacak olan Kuşadası Belediyesi Sağlıklı Beslenme Okulu'na katılmak isteyenler, başvurularını Kuşadası Belediyesi Ana Hizmet Binası giriş katında bulunan Güvercin Masa birimine şahsen yapabilecek.