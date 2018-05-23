Kuşadası Belediyesi, Türkiye Şampiyonluğuna ev sahipliği yaptı

5 gün süren şampiyonaya Türkiye’nin 16 farklı kentinden 250 sporcu katıldı.

Yıldız Kızlar ve Yıldız Erkekler kategorinde düzenlenen 2017-2018 eğitim öğretim yılı Futbol Yıldızlar Türkiye Birinciliği Şampiyonası’nda dereceye giren takımlar için bir ödül töreni düzenlendi. Ödül törenine Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Belediye Başkan Yardımcısı Tufan Asrav, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Canan Gürer Temiztürk katıldı. Şampiyonada dereceye giren takımlar kupa ve madalyalarını Kaymakam Aksoy, Belediye Başkanı Kayalı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ataman ile Gençlik Hizmetler ve Spor İlçe Müdürü Temiztürk’ün elinden aldı.

Ödül töreninde konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Kayalı, gençleri spor ve sanatla uğraşırken görmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek “ Yüksel Alkışlı Spor Tesislerini Kuşadası Belediyesi olarak yenileyerek geçtiğimiz günlerde hizmete açtık. 2017-2018 eğitim öğretim yılı Futbol Yıldızlar Türkiye Birinciliği Şampiyonası Yüksel Alkışlı Spor Tesisleri’nde gerçekleşen ilk organizasyon. Bu sebepten dolayı bu şampiyona bizler için çok önemli. Ben şampiyonada dereceye giren tüm takımları kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Belediye Başkanı Kayalı’nın ardından konuşan Kaymakam Aksoy ise 2017-2018 eğitim öğretim yılı Futbol Yıldızlar Türkiye Birinciliği Şampiyonası’nda dereceye giren tüm takımları tebrik ederek organizasyonun Kuşadası’nda gerçekleşmesini sağlayan bakanlık temsilcilerine teşekkür etti.

2017-2018 eğitim öğretim yılı Futbol Yıldızlar Türkiye Birinciliği Şampiyonası Yıldız Erkekler kategorisinde 1. Büyük Esma Sultan Ortaokulu Erkek Futbol Takımı, 2. İstanbul YOL-İŞ Sendikası Ortaokul Erkek Futbol takımı, 3. İstanbul Melahat Akkutlu Ortaokulu Erkek Futbol Takımı, 4. ise Konya Mehmet Beğen Ortaokulu Erkek Futbol Takımı oldu. Yıldız Kızlar kategorisinde ise 1. İzmir Tahir Merzeci Ortaokulu Kız Futbol, 2. Van Mustafa Cengiz Ortaokulu Kız Futbol Takımı, 3. Sinop Hamit Tekin Ortaokulu Kız Futbol Takımı 4. ise Konya Karaaslan Ortaokulu Kız Futbol takımı oldu.