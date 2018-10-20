Kuşadası Belediyesi Uluslararası 2. Resim Çalıştayı sona erdi

13-19 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Kuşadası Belediyesi Uluslararası 2. Resim Çalıştayı'nda 14 ülkeden 28 sanatçı tarafından yapılan eserler Kervansaray'da sergilenmeye başlandı.

Emel Atalay küratörlüğünde düzenlenen Kuşadası Belediyesi Uluslararası 2. Resim Çalıştayı, katılımcı sanatçılar tarafından eserlerin yer aldığı bir sergi ile sona erdi. Serginin açılışına Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı ve eşi Nil Kayalı katıldı.

Serginin açılışında konuşan Belediye Başkanı Kayalı, Kuşadası Belediyesi olarak sanata ve sanatçıya destek vermeye devam edeceklerini belirterek “Sanat toplumları birleştiren, insanları yakınlaştıran en önemli unsurdur. Tüm dünyanın barışa en çok ihtiyaç duyduğu şu günlerde inadına sanat diyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu güne kadar sanattan desteğimizi çekmedik. Bugünden sonra da hep sanatın ve sanatçının dostu olacağız. Kuşadası Belediyesi Uluslararası 2. Resim Çalıştayı Kuşadası'nda önemli izler bıraktı. Sanatçılarımız Yıldırım Caddesi üzerinde bulunan 7 Eylül İlkokulu'nun duvarlarına kalıcı eserler çizdiler. O eserler sanatçılarımızı Kuşadası'nda unutturmayacak” dedi.

Kayalı'nın ardından konuşan Kaymakam Yücel ise sanatın toplumlar arasında büyük bir bağ olduğunu belirterek Kuşadası Belediyesi Uluslararası 2. Resim Çalıştayı'nı düzenleyen Kuşadası Belediyesi'ne ve Çalıştay küratörü Emel Atalay'a teşekkür etti.

Açılışta Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Onur Topoğlu ile Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Evin Topoğlu tarafından bir çello dinletisi verildi. Dinletinin ardından Kaymakam Yücel ve Belediye Başkanı Kayalı tarafından Çalıştaya katılan sanatçılara teşekkür belgeleri verildi.

Kuşadası Belediyesi Uluslararası 2. Resim Çalıştayı'na katılan 14 ülkeden 28 sanatçının eserlerinden oluşan sergi 22-28 Ekim tarihleri arasında Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi'nde görülebilecek.