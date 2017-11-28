22-23 Kasım tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşen konferansta Kuşadası, deneyim paylaşımında bulunmak üzere Hırvatistan’ın Dubrovnik, Yunanistan’ın Selanik ve Almanya’nın Arbach am Nectar şehri ile eşleşti.

Türkiye ve Avrupa’daki yerel yönetimlerin, bilgi ve deneyim paylaşımında bulunması ve şehirlerin gelişimine katkı sağlayacak uzun dönemli proje ve ortaklıklar geliştirmeleri amacıyla gerçekleştirilen Uluslararası Şehir Eşleştirme Konferansı’na Kuşadası Belediyesi’ni temsilen Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu ve Belediye Meclis Üyesi Ferah Sürekçi katıldı. Konferans kapsamında düzenlenen Twinning Cafe oturumlarında eşleştiği Hırvatistan’ın Dubrovnik, Yunanistan’ın Selanik ve Almanya’nın Arbach am Nectar şehri temsilcileri ile bir araya gelen Şerifoğlu ve Sürekçi yaşama geçirilebilecek ortak proje ve çalışmalarla ilgili olarak fikir alışverişinde bulundu.

Uluslararası Şehir Eşleştirme Konferansı, Avrupa Birliği Bakanlığı’nın Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) çerçevesinde yakın dönemde duyurusu yapılacak “Türkiye AB arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı” için hazırlık mahiyetini taşıyor. Kuşadası Belediyesi’nin şehirlerin gelişimine katkı sağlayacak uzun dönemli proje ve ortaklıklar geliştirmeleri amacıyla verilecek hibe programına sürdürülebilir turizm ve akıllı şehir başlıkları ile başvurması amaçlanıyor.