Diğer
Kategoriler
12 Eylül 2017 15:27

Kuşadası Belediyesi yaz sonu çocuk şenliği başladı

Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen "Yaz Sonu Çocuk Şenliği" Yeniköy’de başladı.

Kuşadası Belediyesi yaz sonu çocuk şenliği başladı

12 Eylül 2017 15:27

Yeniköy İlkokulu bahçesinde düzenlenen şenliğin ilk gününe katılan çocuklar çeşitli etkinliklerle gönüllerince eğlendi.


Kuşadası Belediyesi tarafından merkeze uzak mahallelerde yaşayan çocuklar için bir haftalık Yaz Sonu Çocuk Şenliği düzenlendi. Yaratıcı drama, yüz boyama, eğitici tiyatro oyunları, kukla yapımı ve eğlenceli yarışmaların yer aldığı şenlik, Yeniköy İlkokulu bahçesinde başladı. Şenliğe katılan çocuklar, düzenlenen etkinliklerle keyifli vakit geçirdi.


Kuşadası Belediyesi Yaz Sonu Çocuk Şenliği, 12 Eylül Salı günü Yaylaköy Mahallesi Muhtarlığı önü, 13 Eylül Çarşamba günü Soğucak Mahallesi Muhtarlığı yanı, 14 Eylül Perşembe günü Kirazlı Mahallesi Eski Pazaryeri, 15 Eylül Cuma günü Çınar Mahallesi Muhtarlığı Yanı, 16 Eylül Cumartesi günü Davutlar Mahallesi Belediye Hizmet Binası yanı, 17 Eylül Pazar günü ise Güzelçamlı Mahallesi Düğün Salonu’nda düzenlenecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
33
°
C
Açık
  • Çarşamba
    Açık
    33°C
  • Perşembe
    Sıcak
    35°C
  • Cuma
    Sıcak
    35°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç