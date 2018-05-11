Kuşadası Belediyesi Yüksel Alkışlı Spor Tesisleri açıldı

Açılışta konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı “Genç sporcularımız artık daha rahat ve güvenli bir ortamda antrenman yapacaklar. Spora yapılan yatırım, gençlere yapılan yatırımdır” dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Kuşadası Belediyesi’ne devredilen Karaova Mahallesi’ndeki iki futbol sahası ve bir idari binadan oluşan spor tesisinin yenileme çalışmaları tamamlandı. Kuşadası Belediyesi tarafından alt yapısı, aydınlatma sistemi, 18 bin metrekarelik suni çim alanı ve 200 kişilik tribünü bütünüyle yenilenen tesise, Kuşadası’nda spora ve futbola yaptığı katkı ile tanınan Kuşadası Gençlik Spor Kulübü’nün efsane kaptanı “Yüksel Alkışlı” ismi verildi.

Yerel futbol kulüplerinin karşılaşma ve antrenmanlarını gerçekleştirecekleri spor tesisinin açılış törenine Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Tanrısevdi, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları Tufan Asrav, Muzaffer Eryiğit, Remzi Çengel, Belediye Meclis Üyeleri Ferah Sürekçi, Hakan Turhan, Zekeriya Tünk, Cem Arslan, Aydın Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hasip Arıkan, yerel futbol kulüplerinin yöneticileri ile Yüksel Alkışlı’ın ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Spor tesisinin açılışında konuşan Aydın Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Arıkan, yenileme çalışmalarından dolayı Kuşadası Belediyesi’ne teşekkür ederek tesise Kuşadası Gençlik Spor Kulübü’nün efsane futbolcusu Yüksel Alkışlı’ın adının verilmesinin mutluluk verici olduğunu belirtti.

Arıkan’ın ardından konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Kayalı, Yüksel Alkışlı Spor Tesisleri’ni Kuşadası’na kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek Yüksel Alkışlı’nın Kuşadası futboluna büyük emekleri olan çok önemli bir sporcu olduğunu söyledi. İsmini bir spor tesisine vererek Alkışlı’nın anısını yaşatmak istediklerini ifade eden Kayalı, “Yenileme çalışmalarını tamamladığımız spor tesislerimizde genç sporcularımız artık daha rahat ve güvenilir bir ortamda antrenmanlarını yaparak karşılaşmalara çıkabilecekler. Önümüzdeki aylarda spor alanında daha ciddi yatırımlarımız olacak. Spora yatırım gençlerimize yatırımdır” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Kuşadası futboluna yaptığı katkıdan dolayı Alkışlı Ailesi’ni temsilen Yüksel Alkışlı’nın oğlu Ahmet Alkışlı’ya teşekkür plaketi verildi. Törenin sonunda Yüksel Alkışlı Spor Tesisleri’nde Kuşadası Masterler ile Aydın Masterler futbol takımları arasında düzenlenen ilk karşılaşma gerçekleşti. Karşılaşmanın açılış vuruşunu Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı yaptı.