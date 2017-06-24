Kuşadası Belediyesi’nde bayramlaşma

Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, beraberindeki başkan yardımcıları ve belediye meclisi üyeleriyle birlikte bayram tatili öncesi belediye çalışanları ile bayramlaştı.

Başkanlık makamına sıra halinde çıkan tüm belediye personeliyle tek tek bayramlaşan Kayalı ve Belediye Meclis üyeleri, personelin bayramını kutladı, iyi bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu.

Bu arada, Kuşadası’nda genel bayramlaşma töreni ise her yıl olduğu gibi yine Kervansaray’da yapılacak. Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy ve protokol üyeleri, bayramın birinci günü 11.00-12.00 saatleri arasında vatandaşlarla bayramlaşacak.