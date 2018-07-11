Kuşadası Belediyesinden çocuklar için yaz etkinlikleri

Yeniköy İlkokulu bahçesinde düzenlenen etkinliğin ilk gününe katılan çocuklar gerçekleştirilen çeşitli aktivitelerle gönüllerince eğlendi.

Kuşadası Belediyesi tarafından merkeze uzak mahallelerde yaşayan çocuklar için Temmuz ayı boyunca Yaz Etkinlikleri düzenleniyor. Yaratıcı drama, yüz boyama, pet şişeden çim saksı yapımı ve yarışmaların yer aldığı “Çocuklar İçin Yaz Etkinlikleri” Yeniköy İlkokulu bahçesinde Kuşadası Belediyesi Drama Eğitmeni Mehmet Turan koordinatörlüğünde başladı. Kuşadası Belediyesi Meclis Üyesi Ferah Sürekçi de Çocuklar İçin Yaz Etkinlikleri’nin ilk gününe katılarak Yeniköy sakini çocukların coşkusuna ortak oldu.

Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen “Çocuklar İçin Yaz Etkinlikleri” 12 Temmuz Perşembe günü Yaylaköy Mahallesi Muhtarlığı önü, 17 Temmuz Salı günü Kirazlı Mahallesi Düğün Salonu, 19 Temmuz Perşembe günü Soğucak Mahallesi Meydanı, 24 Temmuz Salı günü Çınar Mahallesi Muhtarlık yanı, 26 Temmuz Perşembe günü Davutlar Mahallesi Kuşadası Belediyesi Hizmet Binası önü, 31 Temmuz Salı günü Güzelçamlı Mahallesi Düğün Salonu’nda devam edecek.