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28 Ağustos 2018 16:42

Kuşadası Belediyesinden çöp açıklaması

9 günlük bayram tatili boyunca Kuşadası’nda büyük eleştirilere yol açan çöp toplama sorunuyla ilgili Kuşadası Belediyesi’nden yazılı açıklama geldi.

Kuşadası Belediyesinden çöp açıklaması

28 Ağustos 2018 16:42

Açıklamada, Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin 9 günlük bayram tatili boyunca 3 bin 710 ton evsel atık, 141 ton ambalaj atığı topladığı kaydedildi.


Bilindiği gibi, 9 günlük bayram tatili boyunca tatilci akınına uğrayan Kuşadası’nda şehir merkezindeki cadde ve sokaklar ile mahallelerde oluşan ve zamanında toplanamayan çöpler hem Kuşadalıların hem de tatilcilerin büyük tepkisine yol açmıştı. Bu tepkilerin ardından Kuşadası Belediyesi tarafından bugün bir yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin 9 günlük bayram tatili boyunca 3 bin 710 ton evsel atık, 141 ton ambalaj atığı topladığı belirterek, şu görüşlere yer verildi: “ Kuşadası Belediyesi, 9 günlük bayram tatilinde 1 milyonun üzerinde yerli ve yabancı turisti ağırlayan ilçede temizlik ve hijyeni sağlamak amacıyla aralıksız çalıştı. Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Güzelçamlı Milli Park bölgesinden başlayarak Kuştur sınırları sonuna kadar 23 mahallede 24 saat esasına göre 3 vardiya halinde çalışan 186 personel, 9 gün boyunca 3 bin 710 ton evsel atık, 141 ton ambalaj atığı topladı. 21 çöp toplama aracı, 3 açık kasa damperli kamyon, 3 vakumlu yol süpürme aracı ve 2 arazöz ile kesintisiz çalışan Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, 500 konteynerin ise yıkamasını yaparak hijyen sağladı “




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