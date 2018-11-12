Kuşadası Belediyesi'nden 'Çöp Eylemi' açıklaması

10 Kasım Cumartesi akşam saatlerinde bir vatandaşın toplanmadığını iddia ettiği çöpleri belediyenin önüne dökerek eylem yapmasıyla ilgili Kuşadası Belediyesi'nden yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Züleyha Durak isimli bir vatandaşın belediyeyi çöplerini toplamamakla itham ettiğine vurgu yapılarak, şu görüşlere yer verildi: “ Belediyemizi çöplerini toplamamakla itham ederek işyerinde biriktirdiği çöpleri Belediye binamızın önüne bırakması üzerine basını ve kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla bu açıklamanın yapılması zorunluluğu doğmuştur. Belediyemiz tarafından Züleyha Durak'ın talep ve önerilerine olumlu yanıt verilmiş, sahip olduğumuz çözüm odaklı yaklaşım doğrultusunda sorunun ortadan kaldırılması için azami çaba gösterilmiştir. Söz konusu olay şu şekilde gelişmiştir: Kadınlardenizi Mahallesi Yüksel Yalova Caddesi 25'inci çıkmaz sokakta yer alan İniştepe Sitesi sakinlerinden Züleyha Durak (Yıldırım) tarafından Belediyemiz çağrı merkezine üç adet başvuruda bulunulmuş olup Müdürlüğümüzce gerekli bilgilendirmeler tarafına yapılmıştır. Züheyla Durak'ın, işyeri olarak kullanılan taşınmazların bulunduğu çıkmaz sokak üzerine konteyner talebi olmuş, bu talebe istinaden Müdürlüğümüzce 02/08/2018 tarihinde 25. Sokak köşesinde bulunan Sağlık Ocağı Karşısına 800 litrelik çöp konteyneri yerleştirilmiştir. Söz konusu çöp konteynerinin konumun çıkmaz sokak olması, Sağlık Ocağı ve konutlara çok yakın olması sebebiyle İniştepe Sitesi sakinleri ve Polat Tatil Evleri sakinleri tarafından geri kaldırılması istenmiş ve bu konuda müdürlüğümüz ekipleriyle site sakinleri arasında tartışma yaşanarak 05/08/2018 tarihli Polis Tutanağına konu olmuştur. Bu süreçten sonra konteyner sitenin girişinde yer alan 24. Sokak'taki konteyner noktasına yerleştirilmiştir.Züheyla Durak'a hizmete hazır halde, taşınmazına 50, 70 ve 100 metre mesafelerde 3 ayrı noktada çöp konteynerinin bulunduğu bildirilmiştir. Ancak Züheyla Durak çöplerini, hizmete sunulan bu konteynerlere atmak yerine kendi işletmesinde biriktirerek Belediyemizin önüne getirmiş ve buraya bırakmıştır. Söz konusu eylemin provokasyon amaçlı olduğu aşikardır. Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından, ilçemizdeki 23 mahallede oluşan evsel atıklar, toplam 4000 adet 800 litrelik ve 718 adet 400 litrelik çöp konteynerleri ile günlük olarak; 3 rota 7 m3, 9 rota 13 m3 ve 5 rota 15 m3 hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonları vasıtasıyla toplanmaktadır. Yaz döneminde günde ortalama 320 ton çöp toplanmakta, kış döneminde ise günde ortalama 130 ton çöp toplanması sağlanarak Kuşadası Düzenli Depolama Sahasına taşınmaktadır. Ayrıca günlük 2 rota hidrolik sıkıştırmalı özel çöp kamyonu ile toplam 207 adet yerüstü ve toplam 42 adet yeraltı çöp konteynerinin boşaltılması sağlanmaktadır. Kuşadası Belediyesi yetki alanlarındaki evsel nitelikli katı atıkların, çöplerin toplanması ve taşınması, sokakların süpürülmesi, yıkanması, pazaryerlerinin temizliği ve yıkanması, konteynerlerin yıkanarak dezenfekte edilmesi, kaba atıkların, bahçe atıklarının, yol kenarındaki atıkların toplanarak nakli, cadde ve sokakların makine ile süpürülmesi çalışmaları kapsamında iş akışında herhangi bir aksama söz konusu değildir. Kent temizliği işinin, halk ve çevre sağlığı açısından kritik ve aksatılması halinde telafisi mümkün olmayan çevre sağlığı sorunlarına sebep olabilecek nitelikte olduğunun bilinci ile çalışan Temizlik İşleri Müdürlüğümüz söz konusu hizmetin aksatılmadan sürdürülmesi için 1 Operasyon Sorumlusu, 3 Vardiya Amiri, 33 Şoför, 40 araç arkası ve 91 süpürgeci personelimiz ile çalışmalarına aralıksız devam etmektedir.