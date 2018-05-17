Kuşadası Belediyesi’nden engelsiz tiyatro “

Kuşadası Belediyesi Drama Eğitmeni Mehmet Turan tarafından Erdoğan Öven Engelliler Köyü’nde verilen 8 aylık yaratıcı drama eğitimine katılan engelli öğrenciler “Bir Orman Şenliği” isimli tiyatro oyunu ile seyirci karşısına çıktı. Mehmet Turan’ın yazıp yönettiği çevre ve doğa talanına dikkat çekerek çocuklara orman sevgisi aşılamayı amaçlayan oyun seyirciler tarafından büyük bir beğeni ile izlendi.

“Bir Orman Şenliği” isimli oyunu çok sayıda vatandaşla birlikte Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu, Belediye Meclis Üyesi Zekeriya Tünk, CHP Kuşadası Kadın Kolları Başkanı Yıldız Köse ve Kuşadası Engellileri Koruma Derneği Başkanı Canan Güler de izledi. Bir ormanda yaşayan çeşitli hayvanları canlandıran Erdoğan Öven Engelliler Köyü öğrencilerinin performansı Erkan Yücel Sahnesi’ni dolduran seyirciler tarafından ayakta alkışlandı.

Engelli öğrencilerin izleyicilere çam fidanı dağıttığı oyunun sonunda drama eğitimine katılan öğrencilere katılım belgelerini veren Başkan Kayalı, engelsiz bir yaşamın inşasında sanata büyük ihtiyaç duyulduğunu belirterek oyunda rol alan öğrencileri gösterdikleri başarılı performanstan dolayı tebrik etti. Erdoğan Öven Engelliler Köyü öğrencilerine gösterdiği ilgi verdiği emekten dolayı yönetmen Mehmet Turan’a teşekkür eden Kayalı, Kuşadası’nda engelleri aşmak için çalıştıklarını ifade etti.

Kayalı’nın ardından konuşan Kuşadası Engellileri Koruma Derneği Başkanı Canan Güler ise engellerin aşılmasında kendilerine büyük destek olan Kuşadası Belediyesi Başkanı Özer Kayalı ile Drama Eğitmeni Mehmet Turan’a teşekkür ederek engelsiz bir yaşamın birlikte çalışarak kurulabileceğini ifade etti.