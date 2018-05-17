Kuşadası Belediyesi’nden iftar yemeği

Kuşadası Belediyesi tarafından Belediye Düğün Salonu’nda düzenlenen iftar yemeğine yüzlerce Kuşadalı ile birlikte Kuşadası Belediye Başkan Vekili Zekeriya Tünk, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları Ayşe Şerifoğlu, Tufan Asrav, Belediye Meclis Üyeleri Ferah Sürekçi, Fevziye Tekeroğlu, Kuşadası CHP İlçe Başkanı Ahmet Ekmekçi ve Kuşadası CHP Kadın Kolları Başkanı Yıldız Köse katıldı. İftara katılan vatandaşlar oruçlarını Kuşadası Müftüsü Vehbi Akşit tarafından okun an dualar eşliğinde açtı.

Kuşadası Belediyesi tarafından İftar yemekleri, 16 Mayıs-29 Mayıs tarihleri arasında Belediye Düğün Salonu’nda, 30 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında Davutlar Belediye Binası önünde, 3 Haziran’da Belediye Düğün Salonu’nda, 4-5 Haziran’da Güzelçamlı Belediye Binası önünde, 6-14 Haziran tarihleri arasında Belediye Düğün Salonu’nda ücretsiz olarak verilmeye devam edecek.