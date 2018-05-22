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22 Mayıs 2018 11:34

Kuşadası Belediyesi’nden kukla atölyesi

Kuşadası Belediyesi, çocukların öğrenme sürecini eğlenceli hale getirmek amacıyla “Kukla Atölyesi” düzenledi.

Kuşadası Belediyesi’nden kukla atölyesi

22 Mayıs 2018 11:34


Kuşadası Belediyesi Drama Eğitmeni Mehmet Turan koordinatörlüğünde düzenlenen etkinliğe 6-12 yaş grubu 70 çocuk katıldı.


Çocukların kişisel gelişimlerine ve yaratıcılıklarına katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen etkinliğe Kuşadalı minikler yoğun ilgi gösterdi. Kuşadası Belediye Başkan Vekili Zekeriya Tünk, etkinliği ziyaret ederek çorap, düğme, plastik tabak gibi malzemeler kullanarak kukla yapan çocukların mutluluklarına ortak oldu.


Kuşadası Belediyesi’nin çocuklara yönelik düzenlediği etkinlikler 27 Mayıs Pazar günü İbramaki Sanat Galerisi’nde Drama Eğitmeni Mehmet Turan eşliğinde düzenlenecek olan “Öykü Yazma Atölyesi” ile devam edecek.




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