Kuşadası Belediyesi’nden “ Nazım Hikmet’i Anma “ konseri

Kuşadası Belediyesi Erkan Yücel Sahnesi’nde düzenlenen konserde Grup Ada, Nazım Hikmet’in şiirlerinden bestelenen eserleri seslendirdi.

Şefliğini Yavuz Bayrak’ın, sunuculuğunu Belediye Meclis Üyesi Ferah Sürekçi’nin yaptığı Grup Ada’nın Nazım Hikmet’i anma konserine çok sayıda Kuşadalı müziksever ile birlikte Kuşadası Belediye Başkan Vekili Zekeriya Tünk katıldı. Grup Ada tarafından seslendirilen Nazım Hikmet şiirlerinden bestelenen eserler Erkan Yücel Sahnesi’ni dolduran sanatseverler tarafından büyük bir ilgiyle dinlendi.