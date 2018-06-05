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05 Haziran 2018 15:21

Kuşadası Belediyesi’nden “ Nazım Hikmet’i Anma “ konseri

Türk Edebiyatının usta kalemi Nazım Hikmet, ölümünün 55’inci yılında Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen Grup Ada’nın sahne aldığı bir konserle anıldı.

Kuşadası Belediyesi’nden “ Nazım Hikmet’i Anma “ konseri

05 Haziran 2018 15:21

Kuşadası Belediyesi Erkan Yücel Sahnesi’nde düzenlenen konserde Grup Ada, Nazım Hikmet’in şiirlerinden bestelenen eserleri seslendirdi.


Şefliğini Yavuz Bayrak’ın, sunuculuğunu Belediye Meclis Üyesi Ferah Sürekçi’nin yaptığı Grup Ada’nın Nazım Hikmet’i anma konserine çok sayıda Kuşadalı müziksever ile birlikte Kuşadası Belediye Başkan Vekili Zekeriya Tünk katıldı. Grup Ada tarafından seslendirilen Nazım Hikmet şiirlerinden bestelenen eserler Erkan Yücel Sahnesi’ni dolduran sanatseverler tarafından büyük bir ilgiyle dinlendi.




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