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19 Mayıs 2018 17:00

Kuşadası Belediyesi’nden Ramazan eğlenceleri

Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan Eğlenceleri, Kervansaray ile Güzelçamlı Mahallesi’nde bulunan Kuşadası Belediyesi Düğün Salonu önünde başladı.

Kuşadası Belediyesi’nden Ramazan eğlenceleri

19 Mayıs 2018 17:00


Ramazan eğlencelerinin ilk gününde gerçekleşen Hacivat ve Karagöz gösterisi ile Aşık ile Maşuk şov başta çocuklar olmak üzere izleyiciler tarafından büyük bir ilgi ve beğeni ile izlendi.


Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan Eğlenceleri’nin ilk gününde fasıl, sema ayini, Hacivat ve Karagöz gösterisi Aşık ile Maşuk şov sergilenerek vatandaşlara Osmanlı şerbeti ve pamuk şeker ikram edildi. Çocuklar için yüz boyama etkinliği ile palyaço gösterisinin de yer aldığı eğlenceler Ramazan Ayı boyunca her gün ilçenin farklı noktasında düzenlenmeye devam edecek.




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