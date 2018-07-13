Kuşadası Belediyesinden temizlik açıklaması

11 Temmuz’da başlayan ve iki gün boyunca yaşanan temizlik sorunları nedeniyle festivale gelenler tarafından sosyal medyada yapılan eleştirilen artması üzerine Kuşadası Belediyesi tarafından yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada temizlik hizmetinin 24 saat kesintisiniz süreceği belirtilerek, şu görüşlere yer verildi: “ Kuşadası Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen Kuşadası Gençlik Festivali, Türkiye’nin farklı kentlerinden on binlerce gencin katılımıyla Davutlar Sevgi Plajı’nda sürerken Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri festival alanında 24 saat kesintisiz hizmet veriyor. Davutlar Sevgi Plajı’nda bu yıl üçüncü kez düzenlenen Kuşadası Gençlik Festivali, geçtiğimiz yılların çok üzerinde bir katılımla gerçekleşiyor. 5 gün boyunca iki ayrı sahnede Türkiye’nin en sevilen 55 solist ve grubunu ağırlayacak olan Festival, büyük bir coşku ile sürerken Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, konser ve kamp alanını temiz tutmak için aralıksız çalışıyor. Geçtiğimiz yıl 90 bin gencin katıldığı, bu yıl ise katılımcı sayısının 100 bini aşması beklenen festivalin düzenlendiği alanda Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından 24 saat boyunca 3 vardiya halinde çalışma yürütülüyor. Toplam 27 kişilik bir ekip ve 7 metreküplük kamyonla aralıksız olarak çöpleri toplayan Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ambalaj atıklarını ise ayrı olarak toplayarak Katı Atık Ayırma Tesisi’ne ulaştırıyor. Festival alanında en fazla yoğunluğun yaşandığı 21.00-24.00 saatleri arasında iki ekip görev yapıyor. Öte yandan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ravo aracı ile belirli periyotlarla tuvaletlerin temizliği ve hijyeni sağlanıyor “