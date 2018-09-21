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Kuşadası Belediyesi'nden üç noktada aşure ikramı

Kuşadası Belediyesi, Muharrem ayı nedeniyle üç noktada 5 bin kişiye aşure ikramında bulundu.


Kuşadası Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da üç farklı noktada vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Edilen duaların ardından başlayan aşure ikramı, Kuşadası Belediyesi Davutlar ve Güzelçamlı Hizmet Binaları ile Kuşadası Belediyesi Ana Hizmet Binası önünde yapıldı.


Kuşadası Belediyesi Ana Hizmet Binası önünde yapılan aşure ikramına Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Belediye Başkan Yardımcıları Tufan Asrav ve Remzi Çengel katılarak vatandaşlara aşure dağıtımında bulundu.

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