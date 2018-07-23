Kuşadası Belediyesi’nin projelerine destek

Kuşadası Belediyesi’nin, kuruluşuna öncülük ettiği Kuşadası Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi için iştirakçi olarak GEKA’nın Kooperatif ve Birlikleri Güçlendirme programına yaptığı “KUŞAKK’tan Kuşağa Yaratıcı El Sanatları” proje başvurusu olumlu sonuçlandı. Program kapsamında verilecek olan mali destek, Kuşadalı kadınların üretim yapabileceği atölyelerin ve satış noktalarının oluşturulması amacıyla kullanılacak. Kadınlara kumaş boyama, turistik-hediyelik eşya yapımı, örgü file ve benzeri el sanatları eğitimleri verilerek teknik beceri kazandırılacak. Aynı zamanda uygulamalı girişimcilik ve iş kurmaya yönelik kapasite geliştirme eğitimi verilerek girişimcilik becerisi kazandırılacak.

Kuşadası Belediyesi’nin GEKA’nın “Kültür Turizminin Geliştirilmesi Mali Destek Programı” kapsamında iştirakçi olarak başvuru yaptığı bir diğer proje olan “Türkiye Turizminde Yeni Bir Uğrak Yeri: Kuşadası Kadıkalesi/Anaia Liman Kalesi (Anıtsal Kilisenin Ziyaretçiye Açılması) Projesi” de mali destek almaya hak kazandı. Kuşadası Kaymakamlığı ve Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü ortaklığında Kuşadası Belediyesi’nin iştiraki ile yürütülecek olan projeyle Anaia/Kadıkalesi kazı alanı içerisinde bulunan Anıtsal Kilise’nin ziyarete açılması ve kültür turizminin geliştirilmesi hedefleniyor.

Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, iştirakçisi oldukları “KUŞAKK’tan Kuşağa Yaratıcı El Sanatları” ve “Türkiye Turizminde Yeni Bir Uğrak Yeri: Kuşadası Kadıkalesi/Anaia Liman Kalesi (Anıtsal Kilisenin Ziyaretçiye Açılması)” projelerinin GEKA’dan aldığı destekle hızlanacağını belirterek bu durumun Kuşadası açısından memnuniyet verici olduğunu söyledi. Kuşadası’nın binlerce yıllık geçmişe sahip bir bölge olduğuna dikkat çeken Kayalı, kültürel turizm alanında markalaşmayı hedeflediklerini ve çalışmalarını bu hedef doğrultusunda şekillendirdiklerini söyledi.