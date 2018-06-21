Kuşadası Belediyespor Teakwondo takım 21 madalya kazandı

Müsabakalara Memduh Babat’ın eğitmenliğinde hazırlanan Kuşadası Belediye Spor Taekwondo Takımı 21 madalya kazandı. Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Aydın Taekwondo Minikler, Yıldızlar ve Ümitler İl Şampiyonası’na 21 sporcuyla katılan Kuşadası Belediye Spor Taekwondo Takımı toplam 14 altın, 4 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 21 madalya kazandı.
Aydın Taekwondo Minikler, Yıldızlar ve Ümitler İl Şampiyonası’na Kuşadası Belediye Spor’u temsilen katılarak dereceye giren sporcuların isimleri şöyle:
Minik Kızlar Kategorisi Birincileri: Pelin Şimşek, Eda Yıkılmaz, Cansu Kısa, Nurhayat Dinçer, Tuğçe Reyhan Sarabat
Minik Erkekler Kategorisi Birincileri: Doruk Çetinkal, Baki Efe Şahin
Minik Kızlar Kategorisi İkincisi: Ece Saraç
Minik Kızlar Kategorisi Üçüncüleri: Selin Çiftçi, Eylül Duru Şahin
Yıldız Kızlar Kategorisi Birincileri: Beyza Telaşe, Gül Kurt, Sıla Buse Gür
Yıldız Erkekler Kategorisi Birincileri: A.Buğra Aslan, Mustafa Aydın, Feyız Kaan Çankır, Utku Avcı
Yıldız Kızlar Kategorisi İkincisi: Çiçek Kurt
Yıldız Erkekler Kategorisi İkincisi: Yiğit Çam
Yıldız Kızlar Kategorisi Üçüncüsü: Buse Naz Ünlü
Ümit Erkekler Kategorisi İkincisi: Ömer Hatipoğlu