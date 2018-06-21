Kuşadası Belediyespor Teakwondo takım 21 madalya kazandı

Müsabakalara Memduh Babat’ın eğitmenliğinde hazırlanan Kuşadası Belediye Spor Taekwondo Takımı 21 madalya kazandı. Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Aydın Taekwondo Minikler, Yıldızlar ve Ümitler İl Şampiyonası’na 21 sporcuyla katılan Kuşadası Belediye Spor Taekwondo Takımı toplam 14 altın, 4 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 21 madalya kazandı.

Aydın Taekwondo Minikler, Yıldızlar ve Ümitler İl Şampiyonası’na Kuşadası Belediye Spor’u temsilen katılarak dereceye giren sporcuların isimleri şöyle:

Minik Kızlar Kategorisi Birincileri: Pelin Şimşek, Eda Yıkılmaz, Cansu Kısa, Nurhayat Dinçer, Tuğçe Reyhan Sarabat

Minik Erkekler Kategorisi Birincileri: Doruk Çetinkal, Baki Efe Şahin

Minik Kızlar Kategorisi İkincisi: Ece Saraç

Minik Kızlar Kategorisi Üçüncüleri: Selin Çiftçi, Eylül Duru Şahin

Yıldız Kızlar Kategorisi Birincileri: Beyza Telaşe, Gül Kurt, Sıla Buse Gür

Yıldız Erkekler Kategorisi Birincileri: A.Buğra Aslan, Mustafa Aydın, Feyız Kaan Çankır, Utku Avcı

Yıldız Kızlar Kategorisi İkincisi: Çiçek Kurt

Yıldız Erkekler Kategorisi İkincisi: Yiğit Çam

Yıldız Kızlar Kategorisi Üçüncüsü: Buse Naz Ünlü

Ümit Erkekler Kategorisi İkincisi: Ömer Hatipoğlu