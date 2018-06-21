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21 Haziran 2018 16:51

Kuşadası Belediyespor Teakwondo takım 21 madalya kazandı

Kuşadası Belediye Spor Taekwondo takımı, Aydın Taekwondo Minikler, Yıldızlar ve Ümitler İl Şampiyonasında büyük bir başarıya imza attı.

Kuşadası Belediyespor Teakwondo takım 21 madalya kazandı

21 Haziran 2018 16:51


Müsabakalara Memduh Babat’ın eğitmenliğinde hazırlanan Kuşadası Belediye Spor Taekwondo Takımı 21 madalya kazandı. Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Aydın Taekwondo Minikler, Yıldızlar ve Ümitler İl Şampiyonası’na 21 sporcuyla katılan Kuşadası Belediye Spor Taekwondo Takımı toplam 14 altın, 4 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 21 madalya kazandı.


Aydın Taekwondo Minikler, Yıldızlar ve Ümitler İl Şampiyonası’na Kuşadası Belediye Spor’u temsilen katılarak dereceye giren sporcuların isimleri şöyle:


Minik Kızlar Kategorisi Birincileri: Pelin Şimşek, Eda Yıkılmaz, Cansu Kısa, Nurhayat Dinçer, Tuğçe Reyhan Sarabat


Minik Erkekler Kategorisi Birincileri: Doruk Çetinkal, Baki Efe Şahin


Minik Kızlar Kategorisi İkincisi: Ece Saraç


Minik Kızlar Kategorisi Üçüncüleri: Selin Çiftçi, Eylül Duru Şahin


Yıldız Kızlar Kategorisi Birincileri: Beyza Telaşe, Gül Kurt, Sıla Buse Gür


Yıldız Erkekler Kategorisi Birincileri: A.Buğra Aslan, Mustafa Aydın, Feyız Kaan Çankır, Utku Avcı


Yıldız Kızlar Kategorisi İkincisi: Çiçek Kurt


Yıldız Erkekler Kategorisi İkincisi: Yiğit Çam


Yıldız Kızlar Kategorisi Üçüncüsü: Buse Naz Ünlü


Ümit Erkekler Kategorisi İkincisi: Ömer Hatipoğlu




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