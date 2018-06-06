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06 Haziran 2018 13:26

Kuşadası bisikletçiler doğa için pedal çevirdi

5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında "Doğa İçin Pedal Çevir" sloganıyla bir bisiklet turu düzenlendi.

Kuşadası bisikletçiler doğa için pedal çevirdi

06 Haziran 2018 13:26

Çevrenin ve doğanın korunması ile ilgili olarak farkındalık oluşturmak amacıyla Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen bisiklet turuna Kuşadalılar yoğun ilgi gösterdi.


Kuşadası İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydan’ından başlayan bisiklet turuna yaklaşık 80 bisikletli vatandaş katıldı. Ortalama 10 kilometre pedal çeviren bisikletçilerin turu Kervansaray önünde son buldu.


Bisiklet turuna katılan 3 kişiye Kervansaray’da yapılan çekilişle bisiklet hediye edildi. 3 kategoride yapılan çekiliş sonucu verilen bisikletlerin talihlileri 15 Yaş ve Altı Bayan kategorisinde Alisan Krimas, 15 Yaş ve Altı Erkek kategorisinde Hakan Muça, 16 Yaş ve Üzer Yetişkin kategorisinde ise Mehmet Aydın Hakver oldu.




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