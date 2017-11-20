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20 Kasım 2017 15:43

Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı’nda çevre temizliği yapıldı

Türkiye’nin en önemli doğal mirasları arasında yer alan Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı’nda turizm sezonunun tamamlanmasıyla çevre temizliği çalışması yapıldı.

Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı’nda çevre temizliği yapıldı

20 Kasım 2017 15:43

Özellikle turizm sezonu boyunca yoğun ziyaretçi akınına uğrayan Dilek Yarımadası milli parkında Doğanbey-Karine arasında gerçekleştirilen temizlik çalışması sırasında torbalarca çöp çıkması dikkat çekti. Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Park Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “ Milli Parkımızın Doğanbey Köyü Karine Mevkiinde Milli Park Ekibimiz tarafından çevre ve yol kenarı temizliği faaliyeti gerçekleştirildi.Milli Parkımızı ziyaret eden vatandaşlarımızdan Tabiata karşı biraz daha duyarlı olmalarını rica ediyoruz. Çünkü tabiat yaşam kaynağımızdır“ denildi.




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