Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda yangın

Kuşadası'na bağlı Güzelçamlı'daki Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda yangın meydana geldi. Yangın havadan ve karadan yapılan zamanında müdahale ile kısa sürede kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin en önemli doğal mirasları arasında yer alan Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangına milli park yangın ekipleri ve orman ekipleri anında müdahale etti. Yangın havadan ve karadan müdahalelerle kısa süreden büyümeden kontrol altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.