Kuşadası Engelliler Köyü'nde atölye çalışmaları devam ediyor

Kuşadası Belediyesi, Erdoğan Öven Engelliler Köyü'nde eğitim gören engelli öğrencilere yönelik “Pet Şişeden Saksı Yapımı” atölyesi düzenledi. Kuşadası Belediyesi Drama Eğitmeni Mehmet Turan koordinatörlüğünde düzenlenen etkinliğe katılan engelli öğrenciler birbirinden güzel saksılar yaparak verimli ve keyifli vakit geçirdi.

Engellilerin odaklanma sürelerini arttırmalarını sağlamak, yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini geliştirmek amacıyla düzenlenen etkinliğe katılan engelli öğrenciler pet şişelerden ve renkli kâğıtlardan yaptıkları saksılara çim tohumu ekti. Kuşadası Belediyesi düzenlenen atölye çalışmalarında keyifli vakit geçiren engelli öğrencilere yönelik olarak yıl boyunca çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam edecek.