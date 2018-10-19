Kuşadası Engelliler Köyü'nde mandala boyama etkinliği

Kuşadası Belediyesi tarafından Erdoğan Öven Engelliler Köyü'nde eğitim gören öğrencilere yönelik olarak düzenlenen etkinlikler kapsamında bu hafta mandala boyama etkinliği yapıldı.

Kuşadası Belediyesi Drama Eğitmeni Mehmet Turan eşliğinde gerçekleşen etkinliğine katılan engelli öğrenciler öncelikle Kuşadası resimlerini, ardından mandala resimlerini boyayarak keyifli vakit geçirdi. Engelli öğrencilerin dikkat, konsantrasyon, odaklanma sürelerini uzatmayı ve öğrenme süreçlerini eğlenceli hale getirmeyi hedefleyen etkinlikler yıl boyunca sürecek.