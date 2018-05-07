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07 Mayıs 2018 11:53

Kuşadası Esnaf Odası Başkanı Çalım, AYESOB yönetimine seçildi

Aydın esnaf ve sanatkarlar odaları birliği (AYESOB)’un dün yapılan seçimli olağan genel kurulunda mevcut Başkan Selahittin Çetindoğan yeniden başkan olurken, Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Çalım da yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

Kuşadası Esnaf Odası Başkanı Çalım, AYESOB yönetimine seçildi

07 Mayıs 2018 11:53


3 ay önce Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı’na seçilen Ahmet Çalım “Selahittin Başkanımız oda yönetimleri tarafından sevilen ve çalışkan bir Başkan, birlik delegelerimizin büyük çoğunluğu da böyle düşünüyor ki 4 yıl süreyle yeniden seçildi. Selahittin Başkanın yönetim listesinde olmak gurur verici bir durum. Kendi oda seçimlerimiz ardından 3 ay kadar kısa bir süre olmasına rağmen Kuşadası’nda ki esnafımızla görüş alışverişleri yaparak sorunlarına çözümler bulmaya çalıştık. Şimdi AYESOB yönetimiyle birlikte hem Kuşadası esnafımızın hem Aydın geneli esnafımızın sorunlarıyla daha da yakinen ilgilenme ve çözüme ulaştırma fırsatımız olacak” dedi.




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