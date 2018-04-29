Kuşadası esnafı turizm sezonundan umutlu

Kruvaziyer turizmin başkenti sayılan Kuşadası’nda gemi iptalleri nedeniyle son iki yıldır yaşanan sıkıntılar, konaklama turizminde bu yıl gerçekleşen yüksek rezervasyonlar nedeniyle umuda dönüştü.

Kuşadası Esnaf Odası Başkanı Ahmet Çalım, son iki yıldır büyük zorluklar yaşayan Kuşadası esnafının bu yıl beklentisinin yüksek olduğunu söyledi. Gemi turizminde yaşanan sorunun devam etmesine rağmen otellerin doluluk oranlarının umut verici olduğunu kaydeden Çalım, “Bu sezon esnafımızın beklentisi çok yüksek. Aldığımız bilgilere göre otellerdeki doluluk oranları oldukça yüksek. Gemi turizminde de az da olsa önceki yıla oranla bir artış var. İnşallah iyi bir sezon geçireceğiz. Esnafımız her türlü hazırlığını yaptı“ dedi.

Kuşadası Kuyumcular Derneği Başkanı Özgür Evran ise, son iki yıldır kuyumcu esnafının büyük sorunlar yaşadığını ve kriz nedeniyle Kuşadası’nda 250 olan kuyumcu esnafı sayısının 28’e düştüğünü söyledi. Son iki yıldır yaşanan kriz nedeniyle kuyumcu esnafının iş yerlerini kapatmak zorunda kaldığını kaydeden Evran, "2 yıldır büyük zorluklar yaşadık. En köklü kuyumcu mağazaları bile kepenk kapatmak zorunda kaldı. Sadece yaz sezonunda yaşanan turizmi 12 aya yayarak bu kriz ortamından kurtulabiliriz. Bu sezonun önceki sezonlardan daya iyi olacağını düşünüyoruz. Yaralarımızı tam olarak sarmasa bile önceki iki yıldan daha iyi olacağını düşünüyorum“ diye konuştu.

Yeni turizm sezonu için hazırlıklarını tamamlayan esnaf, yavaş yavaş hareketlenmeye başlayan sektörden payını almak için beklenti içinde. Sami Göcekli, Mustafa Özer ve Ahmet Candan isimli esnaflar, önceki yıllara oranla turizmin bu yıl ivme kazandığını belirterek, gemi turizminde olmasa bile konaklama turizminde yaşanan hareketliliğin kendilerine de olumlu yansıyacağını dile getirdiler.