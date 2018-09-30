Kuşadası fırtınayı atlattı yağmura teslim oldu

Yunanistan üzerinden yurda giriş yapması beklenen fırtınanın etkisini azaltıp yönünü değiştirmesiyle rahat bir nefes alan Kuşadası'nda bu kez sağanak yağmur etkili oldu. Belediyeler ve kamu kuruluşlarının fırtına nedeniyle aldığı önlemler nedeniyle sağanak yağmurdan etkilenenlere anında müdahale yapıldı.

Kuşadası'nda sabaha karşı başlayan sağanak yağmur aralıklı olarak devam ediyor. Zaman zaman şiddetini arttıran sağanak yağmur nedeniyle özellikle çevre yolunun otogar ve Ticaret odası bölümü göle döndü. Bazı araçlar ise yollarda kaldı. Fırtına nedeniyle oluşturulan acil müdahale ekipleri anında yollarda kalan araçlara müdahale ederek, çekti ve içinde mahsur kalanları kurtardı. Yağmurun şiddetini arttırma ihtimaline karşı Kuşadası'na bağlı Güzelçamlı'da 10, Davutlar'da 10, Sabri Mumcu Caddesi'nde 16, Gazibeğendi'de 15 iş makinesi ve itfaiye aracı ekipmanları ve uzman personeliyle birlikte konuşlandırılmaya devam ediyor.