Kuşadası Gençlik festivali 11 Temmuz’da Sevgi Plajı’nda başlıyor

Moğollar, Yeni Türkü ve Set ile Shantel ve Islandman’in sahne alacağı ilk gün konserlerinin Kuşadası Belediyesi’nin desteğiyle halka açık ve ücretsiz olacağı kamplı festivale geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Türkiye’nin farklı kentlerinden binlerce gencin katılması bekleniyor.

Davutlar Sevgi Plajı, 11-15 Temmuz tarihleri arasında Kuşadası Gençlik Festivali’ne ev sahipliği yapmaya başlayacak. 5 gün boyunca sürecek festival için hazırlıkların son aşamaya geldiği belirtildi.

Kuşadası Belediyesi’nin desteği ile özel bir firma tarafından gerçekleştirilecek olan festivalde geçen yıl yaşanan olumsuzlukların yaşanmaması için bu yıl ek tedbirler alındığı girişte kişi ayrımı gözetmeksizin herkesin kontrol edileceği belirtildi.