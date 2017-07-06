Kuşadası Gençlik Festivali başladı

9 Temmuz tarihine kadar devam edecek olan festivalin, Kuşadası Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen etkinliğin ücretsiz olan ilk gün konserlerine gençlerin yanı sıra Kuşadalılar da büyük ilgi gösterdi.

Türkiye’nin en sevilen solist ve gruplarına ev sahipliği yapan Kuşadası Gençlik Festivali, MFÖ, Çelik, Niyazi Koyuncu, Umut Kuzey, İskender Paydaş, Seksendört, Son Feci Bisiklet ve Supernova konserleri ile başladı. Festival açılışına Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları Ayşe Şerifoğlu, Tufan Asrav, Muzaffer Eryiğit, Kuşadası Belediye Meclis Üyeleri Fevziye Tekeroğlu, Ferah Sürekçi, Filiz Üyücü ve Haydar Büyükdağ katıldı.

Açılışta gençlere seslenen Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, gençliğin enerjisinin ve dinamizminin kendilerine güç ve cesaret verdiğini belirterek “Sizler enerjiniz, taptaze dimağlarınız, yaşama sevinciniz ve umudunuz ile bu toplumun istikbalisiniz. Tıpkı Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak olan sizlersiniz’ sözü ile işaret ettiği gibi yaşadığımız çağın sahibi sizlersiniz ve bizler size sonsuz bir güven duyuyoruz. Atatürk ilkelerinden, Cumhuriyet değerlerinden, doğruluktan ve dürüstlükten ayrılmadan bu ülkeyi koruyacağınızdan ve geleceğe taşıyacağınızdan en ufak bir şüphe duymuyoruz. Eğer sizlere hoşça vakit geçirebilmeniz için küçücük bir imkân tanıyabildiysek ne mutlu bizlere. Festivalin dostluk, kardeşlik ve barış içerisinde geçmesi temennisi ile hepiniz hoş geldiniz sefa getirdiniz" dedi.