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13 Temmuz 2018 07:32

Kuşadası Gençlik Festivali başladı

Kuşadası Belediyesi’nin katkılarıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kuşadası Gençlik Festivali, Davutlar Sevgi Plajı’nda başladı.

Kuşadası Gençlik Festivali başladı

13 Temmuz 2018 07:32


Gençler, Kuşadası Belediyesi’nin desteğiyle halka açık ve ücretsiz olan ilk gün konserlerinde sahne alan Set, Yeni Türkü, Moğollar ve Islandman eşliğinde doyasıya eğlendi.


Kuşadası Belediyesi işbirliğinde, Milyon Yapım organizasyonuyla “Her zaman iyi müzik” sloganıyla düzenlenen kamplı festivalin ilk gününe Türkiye’nin farklı kentlerinden gelen yüzlerce gençle beraber Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı ve eşi Nil Kayalı ile belediye meclis üyeleri ve başkan yardımcıları da katıldı.


Davutlar Sevgi Plajı’nda beş gün boyunca devam edecek festivalin ikinci gününde Pentagram


Ceza, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Erdem Yener, Murder King, The Madcap, Duman, Ümit Besen & Pamela, Umut Kuzey, Melek Mosso, What Da Funk ve Piiz sahne alacak.




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