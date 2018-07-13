Kuşadası Güvercin, takipçilerini Kuşadası plajlarına davet ediyor

“Kuşadası Plajları 2018” konulu video, birbirinden güzel görüntülerle Kuşadası plajlarını anlatıyor ve takipçilerini Kuşadası plajlarında serinlemeye davet ediyor.

Kuşadası Ticaret Odası tarafından bugüne kadar hazırlatılarak sosyal medya hesaplarında yayınlanan 33 farklı konuda ki videoya ilave olarak, plajlar videosu yenilendi ve plajlar 2018 versiyonu olarak sosyal medya hesaplarında yayınlanmaya başladı.

2018 Sezonunda Kuşadası plajlarını anlatan video, yayınlandığı ilk andan itibaren büyük ilgi gördü ve kısa sürede228 binkişiye ulaştı.

Yayınlanan reklamlarla oldukça geniş bir kitleye ulaşan ve sayfanın yerli ve yabancı yüzbinlerce takipçisini Kuşadası’nın birbirinden güzel mavi bayraklı plajlarında serinlemeye davet eden video,Kuşadası plajlarından muhteşem görüntüler içeriyor.

Takipçilerinin 383 bini Türkiye’den, 525 bini ise; Amerika, Avrupa, Asya, Ortadoğu, Balkanlar, Arap Yarımadası gibi dünyanın dörtbir yanından olan Kuşadası Ticaret Odası’nın Kuşadası Güvercin isimli facebook sayfası, bugüne kadar toplam; 287 milyon reklam gösterimi, 45 milyonu aşan video görüntülenmeleri,10,6 milyondakika video izlenme süresi ve 908 bin takipçisi ile Kuşadası’nın yurtiçi ve yurtdışında tanıtımında büyük rol oynuyor.