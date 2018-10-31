Kuşadası Kaymakamı halk gününe katıldı

Karşıya Kaymakamlığı'ndan Kuşadası Kaymakamlığı'na atanan Kaymakam Sadettin Yücel'in şehri ve vatandaşı tanımak amacıyla yaptığı çalışmalar takdir topluyor.

Kaymakam Yücel son olarak bir lisedeki halk günü toplantısına katıldı.

Kuşadası Anadolu ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen halk gününde Kuşadalılarla bir araya gelen Kaymakam Sadettin Yücel, vatandaşların sorunlarını dinledi. Toplantıda vatandaşlarla iletişime büyük önem verdiğini söyleyen Kaymakam Yücel, “ Sorunların tespiti ve çözüm önerileri için vatandaşlarımızla sık sık bir araya geleceğiz. Yaptığımız halk günleri de bunun bir parçası “ dedi. Toplantıda vatandaşlardan gelen şikayetleri tek tek dinleyip not alan Kaymakam Yücel gelen tüm sorulara da cevap verdi. Toplantıya katılan vatandaşlar samimi ve yakın tutumu nedeniyle Kaymakam Yücel'e teşekkür etti.