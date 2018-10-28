İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kuşadası Kaymakamı Yücel, muhtarlarla bir araya geldi

Kuşadası’nda görev yapan muhtarlar, Kaymakamlık tarafından düzenlenen muhtarlar toplantısında bir araya geldi.

Kuşadası'nda görev yapan muhtarlar, Kaymakamlık tarafından düzenlenen muhtarlar toplantısında bir araya geldi.


Kuşadası'nın yeni Kaymakamı Sadettin Yücel başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Kuşadası'na bağlı tüm mahallelerin muhtarları katıldı. Kütüphane Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda Kaymakam Yücel hem muhtarlarla tek tek tanıştı, hem de onların sorunlarını dinledi. Sorunların tespiti ve çözümü için muhtarlara büyük görevler düştüğüne dikkati çeken Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, “ Sorunların anında tespiti ve çözümü için daha çok iletişim kuracağız. Muhtarların daha aktif hale gelmesi gerekiyor. Bunun için elimizden gelen çabayı göstereceğiz “ dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.