Kuşadası Kaymakamı Yücel, muhtarlarla bir araya geldi

Kuşadası'nda görev yapan muhtarlar, Kaymakamlık tarafından düzenlenen muhtarlar toplantısında bir araya geldi.

Kuşadası'nın yeni Kaymakamı Sadettin Yücel başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Kuşadası'na bağlı tüm mahallelerin muhtarları katıldı. Kütüphane Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda Kaymakam Yücel hem muhtarlarla tek tek tanıştı, hem de onların sorunlarını dinledi. Sorunların tespiti ve çözümü için muhtarlara büyük görevler düştüğüne dikkati çeken Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, “ Sorunların anında tespiti ve çözümü için daha çok iletişim kuracağız. Muhtarların daha aktif hale gelmesi gerekiyor. Bunun için elimizden gelen çabayı göstereceğiz “ dedi.