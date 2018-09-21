Kuşadası Kaymakamının yeni aldığı evi soyuldu

Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy'un evine hırsız girdi. Kaymakam Aksoy'un kısa bir süre önce satın aldığı dubleks eve giren hırsız ya da hırsızlar, bazı değerli eşyaları çaldıktan sonra evi de darmadağın ederek kaçtı.

Edinilen bilgiye göre, 5 yıl Kuşadası Kaymakamlığı görevinde bulunan ve kısa bir süre önce de İzmir'in Bergama ilçesine tayini çıkan ancak halen ilişiğini kesmediği için Kuşadası'ndaki görevine devam eden Kaymakam Muammer Aksoy, bir süre önce Kuşadası Dağ Mahallesi'nde ilçenin simgesi Güvercinada'nın tam karşısındaki kaymakamlık konutunun da bulunduğu sokakta yeni yapılan Kılıçlar Sitesi'nden dubleks ev satın aldı. Evine taşınmak için gün sayan eski Kaymakam Muammer Aksoy, yeni evinde yaşamaya başlamadan önce özel eşyalarını kaymakamlık konutunun yanı başındaki yeni evine taşıdı.

Kaymakam Aksoy, henüz Kuşadası Kaymakamlığı görevinden ilişiğini kesmediği için eşi Münire Aksoy ile birlikte kaymakamlık konutunda kalırken, yeni aldıkları eve önceki gece hırsız girdi. Aralarında eşi Münire Aksoy'a çok sayıda ziynet eşyasının da bulunduğu değerli eşyaları çalan hırsız ya da hırsızlar kayıplara karıştı. Kuşadası'nı karıştıran hırsızlık olayının ardından Kuşadası polisi geniş çaplı bir araştırma yaparak, hırsızlık olayını gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışma başlattı. Alarma geçen Kuşadası polisinin yürüttüğü çok yönlü soruşturma devam ediyor.

Bu arada, hırsızlık olayıyla ilgili açıklama yapmayan Kaymakam Aksoy'un Bergama Kaymakamlığı görevine başlamadan emeklilik dilekçesi vereceği, Kuşadası'na yerleşmek için de söz konusu hırsızlık olayının gerçekleştiği dubleks evi satın aldığı öğrenildi.