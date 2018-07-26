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26 Temmuz 2018 13:04

Kuşadası Körfezi sallanmaya devam ediyor

Kuşadası Körfezi, merkez üssü Yunanistan’ın Sisam adası olan depremlerle sarsılmaya devam ediyor.

Kuşadası Körfezi sallanmaya devam ediyor

26 Temmuz 2018 13:04

Kuşadası Körfezi’nde gece 00.08’den itibaren bu saate kadar art arda çeşitli büyüklüklerde 10 deprem meydana geldi.


Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nden edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi’ndeki ilk deprem gece 00.08’de 2.4 büyüklüğünde meydana geldi. Daha sonra sabah saat 09.44’te 3.3, saat 11.00’de 2.4, saat 11.17’de 4.6, saat 11.22’de 2.5, saat 11.38’de 3.0, saat 11.41’de 1.7, saat 11.59’da 2.0, saat 12.09’da 2.4 ve saat 12.12’de 2.3 büyüklüğünde depremler meydana geldi.


Yunanistan’ın Sisam adası olan orta şiddetteki depremler Kuşadası’nın yanı sıra Seferihisar, Selçuk ve Menderes ilçeleri ve mahallelerinde de hissedildi. İlk belirlemelere göre her iki depremin de herhangi bir can ve mal kaybına yol açmadığı belirtildi.




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