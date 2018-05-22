Kuşadası Körfezi ve Didim’de 167 kaçak göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi Doğanbey açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Sisam adasına lastik bir botla kaçmaya çalışan göçmenler tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen lastik bot durdurularak içerisindeki 7 Suriye, 1 Togo, 5 Angola, 16 Orta Afrika, 8 Senegal, 1 Güney Afrika uyruklu olmak üzere toplam 38 düzensiz göçmen yakalandı. Kuşadası Körfezi’ndeki ikinci operasyonda ise görevli Sahil Güvenlik Uçağı ve Botu tarafından, Kuşadası ve Didim ilçeleri sahilinde karada düzensiz göçmen grupları tespit edildi. Sahil Güvenlik Botları tarafından denizde alınan tedbirler ve Güzelçamlı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ile kurulan koordineler sonucu, 2 Cezayir ve 5 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 7 kaçak göçmen ele geçirildi.

3. operasyonda ise görevli Sahil Güvenlik Uçağı tarafından, Didim ilçesi Tekağaç açıklarında içerisinde bir grup kaçak göçmen bulunan lastik bot tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen lastik göçmen botu durdurularak içerisindeki Suriye uyruklu 80 düzensiz göçmen yakalandı. Bölgede denetimlerini sürdüren sahil güvenlik ekipleri son olarak Didim’e bağlı Taşburun Balıkçı Barınağı açıklarında içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunan lastik bot olduğu yolunda bir ihbar aldı. İhbar üzerine olay yerine hareket eden Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen lastik göçmen botu durdurularak içerisindeki Suriye uyruklu 42 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan toplam 167 kaçak göçmen ifadelerinin alınmasının ardından il göçmen bürosuna teslim edildi.