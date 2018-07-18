Kuşadası Körfezi’nde 15 kaçak göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Sahil güvenlik ekipleri Kuşadası Körfezi Gümüldür açıklarında lastik bir bot içerisinde Yunanistan’ın Sisam adasına kaçmaya çalışan bir grup kaçak göçmen tespit etti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Helikopteri tarafından bölgesi tespit edilen lastik bota sahil güvenlik botu tarafından düzenlenen operasyonla bot içerisindeki 7 Afganisten, 6 İran, 1 Somali ve 1 Suriye uyruklu toplam 15 kaçak göçmen yakalandı. 4’ü çocuk, 7’si kadın olan kaçak göçmenler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra, işlemlerinin tamamlanmasıyla il göçmen bürosuna teslim edildi.