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Kuşadası Körfezi'nde 17'si çocuk 37 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası’na bağlı Davutlar’da yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 17’si çocuk, 7’si kadın toplam 37 kaçak göçmen yakalandı.

Kuşadası'na bağlı Davutlar'da yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 17'si çocuk, 7'si kadın toplam 37 kaçak göçmen yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi'nde devriye görevi yapan Kuşadası Sahil Bot Komutanlığı'na bağlı ekipler, Davutlar açıklarında lastik bir bot ile Yunanistan'ın Sisam adasına kaçmaya çalışan kaçak göçmenleri tespit etti. Lastik botu durduran sahil güvenlik ekipleri, bot içerisindeki 16'sı Suriye, 16'sı Irak ve 5'i Filistin uyruklu kaçak göçmenleri gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilip, ifadeleri alınan 37 kaçak göçmen, il göçmen bürosuna teslim edildi.

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