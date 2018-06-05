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05 Haziran 2018 21:41

Kuşadası Körfezi’nde 41 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası Körfezi’nde yasadışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 41 kaçak göçmen yakalandı.

Kuşadası Körfezi’nde 41 kaçak göçmen yakalandı

05 Haziran 2018 21:41


Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi’nde havadan devriye görevi yapan Sahil Güvenlik helikopteri tarafından Gümüldür önlerinde kaçak göçmen botu tespit edildi. Yasadışı yollardan Yunanistan’ın Sisam Adası’na kaçmaya çalışan göçmenler, sahil güvenlik ekiplerinin aldığı önlem nedeniyle geri dönerek, Gümüldür sahilinden karaya çıkmaya çalıştı. Sahil Güvenlik ekiplerinin Gümüldür Jandarma Karakol Komutanlığı ile yaptığı ortak çalışmayla Suriye uyruklu 41 kaçak göçmen yakalandı. İfadeleri alınan kaçak göçmenler, İl Göçmen Bürosuna teslim edildi.




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