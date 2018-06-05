Kuşadası Körfezi’nde 41 kaçak göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi’nde havadan devriye görevi yapan Sahil Güvenlik helikopteri tarafından Gümüldür önlerinde kaçak göçmen botu tespit edildi. Yasadışı yollardan Yunanistan’ın Sisam Adası’na kaçmaya çalışan göçmenler, sahil güvenlik ekiplerinin aldığı önlem nedeniyle geri dönerek, Gümüldür sahilinden karaya çıkmaya çalıştı. Sahil Güvenlik ekiplerinin Gümüldür Jandarma Karakol Komutanlığı ile yaptığı ortak çalışmayla Suriye uyruklu 41 kaçak göçmen yakalandı. İfadeleri alınan kaçak göçmenler, İl Göçmen Bürosuna teslim edildi.