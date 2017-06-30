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30 Haziran 2017 10:21

Kuşadası Körfezi’nde 61 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası Körfezi’nde sahil güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan ve aralarında biri bebek 5 çocuğun da bulunduğu 61 kaçak göçmen yakalandı.

Kuşadası Körfezi’nde 61 kaçak göçmen yakalandı

30 Haziran 2017 10:21


Edinilen bilgiye göre, sabah 06.40 sıralarında bir grup kaçak göçmenin yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Sisam adasına kaçmak üzere Kuşadası Körfezi’ndeki Ahmetbeyli önlerinden lastik bir botla denize açıldığı ihbarı alan Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı’na bağlı ekipler, bölgeye havadan ve denizden operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda sahil güvenlik ekipleri tarafından denizin ortasında durdurulan lastik bot içerisindeki çeşitli ülke uyruklarına mensup 1’i bebek 5 çocuk, 9 kadın ve 47 erkek olmak üzere toplam 61 kaçak mülteci ele geçirildi.


27 Afganistan, 20 Suriye, 6 Eritre, 2 Somali, 2 Kongo, 1 Burkina Faso, 1 Senegal, 1 Etiyopya ve 1 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 61 kaçak göçmen, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alındı. Kaçak göçmenler daha sonra Aydın İl Göç Bürosu’na teslim edildi.




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