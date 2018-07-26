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26 Temmuz 2018 12:04

Kuşadası Körfezi’nde deprem

Kuşadası Körfezi’nde 4.

Kuşadası Körfezi’nde deprem

26 Temmuz 2018 12:04

6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nden edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi’nde merkezi Yunanistan’ın Sisam adası olan ilk deprem sabah saat 11.00’de meydana geldi. 2.2 büyüklüğünde ve 7.4 kilometre derinliğindeki depremin ardından bu kez saat 11.17 sıralarında Kuşadası Körfezi’nde, 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Yerin 10.4 kilometre derinliğinde meydana gelen ve merkezi yine Yunanistan’ın Sisam adası olan orta şiddetteki deprem, Kuşadası’nın yanı sıra Seferihisar, Selçuk ve Menderes ilçeleri ve mahallelerinde dehissedildi. İlk belirlemelere göre her iki deprem de herhangi bir can ve mal kaybına yol açmadığı belirtildi.




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