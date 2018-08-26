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26 Ağustos 2018 15:14

Kuşadası Milli Parkı bayram tatilinde ziyaretçi rekoru kırdı

Türkiye’nin en önemli doğal mirasları arasında yer alan Kuşadası’na bağlı Güzelçamlı’daki Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı uzun bayram tatilinde tarihi bir rekora imza attı.

Kuşadası Milli Parkı bayram tatilinde ziyaretçi rekoru kırdı

26 Ağustos 2018 15:14

Milli parka 9 günlük bayram tatili boyunca 120 bin tatilci giriş yaptı.


Edinilen bilgiye göre, koyları, plajları, kültür turları, müzesi ile ile birlikte doğa ve tarih fışkıran Kuşadası’ndaki Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı 9 günlük bayram tatilinde tatilcilerin akınına uğradı. Güzelçamlı kapısından denize girmek ve piknik yapmak için 9 gün boyunca her gün ortalama 4 bin araç ve 1500 yaya girişi gerçekleşirken, girişte uzun araç kuyrukları oluştu, milli park içinde neredeyse araç koyacak yer kalmadı. Doğa yürüyüşleri ve kültür turlarına katılanlar ve müze girişleri ile birlikte 9 günde milli parka toplam 120 bin kişi giriş yaparak, tarihi bir rekor kırıldı.


Tatilin son günü bile araç koyacak yer kalmadı


Bu arada, tarihi bir ziyaretçi rekoru yaşanan Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı’nda tatilin son günü bile büyük bir ilgi vardı. Milli parka girmek için araçlarıyla sabahın erken saatlerinde giriş kapısı önünde uzun kuyruklar oluştu. Yoğun talep nedeniyle Milli Park Müdürlüğü milli parka araçla girişleri saat: 13.00’den itibaren kapatmak zorunda kalarak, tatilcilerden girişleri toplu taşıma araçlarıyla yapmaları istendi.




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