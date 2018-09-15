Kuşadası Motosiklet Festivali başladı.

Türkiye'nin dört bir yanından motosiklet tutkununun katılımı ile gerçekleşen festivalde, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli başta olmak üzere Türkiye'nin bir çok yerinden gelen yaklaşık 2 bin motosiklet sevdalısı 12. kez Kuşadası'nda buluştu. Jade Beach Club'da gerçekleştirilen ve yurt dışından da çok sayıda motosiklet tutkununun katıldığı 12. Kuşadası Motosiklet Festivali alanında buluşan motosiklet tutkunları, etkinlikler ile neşeli dakikalar yaşadı.

Kuşadası Motosiklet Kulübü Başkanı İsmail Aktaş, "Bu yıl 12. kez gerçekleştirdiğimiz ve artık bir marka olan Kuşadası Motosiklet Festivali bu yıl da Jade Beach Club'ın piknik alanında gerçekleştiriliyor. Ücretsiz olan festival boyunca çeşitli etkinlikler yapılacak" dedi.

Bu arada, festivalde Ankarga ve Piiz grubları da ücretsiz halk konserleri verecek.