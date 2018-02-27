Kuşadası Müftülüğü’nde ilk nikah kıyıldı

Kuşadalı Mehmet ve Hafize Çetiner çiftinin nikahı, Kuşadası Müftülüğüne yaptıkları başvuru üzerine Müftü Akşit tarafından kıyıldı. Evlilik töreninde Kuşadası Mimar Osman Camisi Müezzin Kayyımı Ali Köse tarafından Kur’an-Kerim okundu. Müftülük makamında düzenlenen törene Nikah memurlarının giydiği cübbe ile gelen Müftü Akşit, çiftlere şahitler huzurunda birbirlerini eş olarak kabul edip etmediklerini sorarak, ’evet’ cevabını aldıktan sonra evlilik akdini tamamladı.

İlk kez nikah kıyan Müftü Akşit, çifte ömür boyu mutluluklar dileyerek, evlilik hediyesi olarak Kur’an-ı Kerim hediye etti.